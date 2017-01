2017 wird ein Mega-Kinojahr

Das wird ein tolles Kinojahr - wir können uns auf "Fluch der Karibik 5", "Fast & Furious 8" und "Star Wars 8" freuen. Malibu-Strandfeeling in "Baywatch", Gruseln vor der "Mumie", Lachen mit den Minions und Bully Herbig. Alles drin für Filmfreaks.

Das Musical mit Emma Stone und Ryan Gosling in den Hauptrollen wird als Geheimtipp des Jahres gehandelt. Gute-Laune-Film.

T2 - Trainspotting

"Trainspotting", der Film über eine Drogen-Clique in Edinburgh, war 1996 ein Sensationserfolg, nicht nur in Großbritannien. Nach 20 Jahren treffen sich die Junkies Mark (Ewan McGregor), Sick Boy (Jonny Lee Miller), Begbie (Robert Carlyle) und Spud (Ewen Bremner) wieder. Die Freunde sind zwar weg vom Heroin, aber immer noch nah dran an Sucht und Chaos.

Start: 16. Februar