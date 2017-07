Checkliste: Diese Dinge dürft ihr nicht mit aufs Konzertgelände nehmen!

Sicherheitsvorkehrungen für Robbie Williams und Andreas Bourani-Konzert

Die Sicherheitsbestimmungen der Konzertveranstalter werden immer strikter. Zwar bieten viele vor dem Stadion eine Garderobe an, aber häufig dauert es nach dem Konzert wegen der langen Schlangen eine halbe Ewigkeit bis ihr eure Sachen wiederhabt.

Also checkt am besten schon vor dem Konzert genau, was ihr mitnehmen dürft - und was nicht. Die Infos dieser Liste stammen von den Konzertveranstaltern selbst; für kurzfristige Änderungen können wir also leider keine Garantie übernehmen.

Wir wünschen euch viel Spaß bei den Konzerten in Bayern.

Aus Sicherheitsgründen ist die Mitnahme folgender Gegenstände auf das Konzertgelände verboten:

Rucksäcke, Koffer, Taschen größer als DIN A 5; GÜRTELTASCHEN und CLUTCHES sind erlaubt!



Nietengürtel, Ketten, Ketten an Brieftaschen, Kameras, Audio- u. Videoaufzeichnungsgeräte; MOBILTELEFONE sind erlaubt!

Flaschen, Dosen, Tetrapacks



Speisen in Verpackungen (Ausnahmen: aus gesundheitlichen Gründen mit ärztlichem Attest/entspr. Ausweis)



Notebooks, Tablet PCs, Selfie Sticks



Waffen, Messer, Sprays



Fahnenstangen, Kisten, Hocker, Helme, Regenschirme; KNIRPSE sind erlaubt!



Feuerwerkskörper, Laserpointer, Gashörner



Helme, Fahrräder, Kinderwägen



Tiere aller Art

Gut zu wissen für Allergiker:

Grundsätzlich darf lebensnotwendiges medizinisches Material natürlich mitgeführt werden, auch wenn es formatmäßig die Vorgaben überschreitet.

Falls ihr keinen Allergiepass oder ähnliches habt, wäre ein Attest oder ein Schreiben vom Arzt (gestempelt und unterschrieben) wichtig, damit eine Art von Nachweis und offizieller Legitimation vorhanden ist, ein Allergikerset mitzuführen.

Das macht es zum einen dem Sicherheitspersonal leichter und ihr kommt schneller durch die Kontrolle.

Bitte plant aufgrund der verstärkten Sicherheitskontrollen genügend Wartezeit an den Einlässen mit ein!



Es wird bei den Einlasskontrollen zu akribischen Taschenüberprüfungen und Bodychecks kommen.