Wie kreditwürdig bin ich? So findest du es heraus!

Du willst online etwas einkaufen, klickst "Kauf auf Rechnung" an – und dann heißt es plötzlich: Tut uns leid, Sie können nur per Vorkasse zahlen. Oder du brauchst einen Kredit, aber bekommst keinen - mit dem Hinweis: schlechte Bonität! Dieses Urteil kommt in Deutschland fast immer von der SCHUFA.

Welche Fragen werden dir in diesem Schufa-Simulator gestellt?

Los geht es mit dem Girokonto. Wenn du schon lange bei der gleichen Bank bist, hast du bessere Werte als jemand, der gerade erst gewechselt hat. Außerdem geht es darum, wie viele Kreditkarten du hast und ob du Ratenkredite oder einen Immobilienkredit abbezahlen musst. Ratenkredite sind eher doof, ein Immobilienkredit wirkt dagegen positiv, weil es da eine Wohnung oder ein Haus als Sicherheit gibt. Wann bist du das letzte Mal umgezogen, wie häufig bezahlst du Online-Käufe auf Rechnung, wie viele Mahnungen hast du in letzter Zeit bekommen.

Am Ende kommt ein Wert auf einer Skala von hervorragend bis ungenügend heraus, von grün bis dunkelrot. Der Simulator erklärt dir kurz, warum du so eingestuft wirst. Je nachdem was der Grund ist, kannst Du also manchmal etwas aktiv daran ändern, manchmal aber auch nicht. Und man muss dazu sagen: Das Ganze ist wirklich ein sehr vereinfachtes Modell. Die SCHUFA rechnet in Wirklichkeit noch mit mehr Merkmalen, bevor sie dich bewertet. In dem Simulator wird aber auch mit einigen Mythen aufgeräumt, nämlich was alles keine Rolle spielt: Nationalität, Religion, Alter und Geschlecht und auch das Einkommen fließen nicht in die Bewertung ein.