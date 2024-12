Lohnt es sich, die Krankenkasse zu wechseln?

Die Krankenversicherung hat viele von euch in diesem Jahr deutlich mehr gekostet als noch in 2023. Etliche Versicherungen haben nämlich im laufenden Jahr ihre Beiträge erhöht. Stiftung Warentest hat die Beiträge verglichen und rausgefunden, dass sich ein Wechsel oft lohnt.

Die gesetzliche Krankenkasse kostet für alle gleich viel, oder? Nicht ganz. Die Krankenkassenbeiträge bestehen nämlich aus zwei Teilen. Der eine ist gesetzlich festgelegt und fix. Aktuell liegt der bei 14,60% von eurem Bruttogehalt. Den anderen Teil kann jede Krankenkasse selbst bestimmen, je nachdem, wieviel Geld sie braucht.

Zusatzbeiträge unterscheiden sich bis zu 2,6%

Und genau wegen dieser Zusatzbeiträge lohnt sich ein Vergleich. Die teuersten Kassen verlangen jeden Monat 2,6% mehr Zusatzbeiträge als günstige. Je nachdem, wieviel ihr monatlich verdient, kann das mehrere hundert Euro Unterschied machen. Bei 3.000 Euro brutto im Monat könnt ihr euch mit einer günstigeren Kasse 360 Euro Krankenkassenbeiträge im Jahr sparen. Bei 2.000 Euro Bruttogehalt sind es immerhin 240 Euro Ersparnis pro Jahr.

Zusatzleistungen vergleichen

Stiftung Warentest bietet einen Krankenkassenrechner an, über den ihr vergleichen könnt (gegen eine Gebühr). Alternativ findet Ihr im Netz Vergleichsportale, in denen ihr die Beiträge gegenchecken könnt.

Bevor ihr wechselt, schaut euch unbedingt noch die Zusatzleistungen der Kasse an. Da gibt es nämlich große Unterschiede. Manche Kassen zahlen einmal im Jahr eine professionelle Zahnreinigung, andere bezuschussen Osteopathiebehandlungen. Je nachdem, was ihr braucht, könnt ihr hier in der Summe auch noch mal sparen.

Krankenkasse wechseln ist ganz einfach

Habt ihr euch für eine neue Krankenkasse entschieden, ist der Wechsel relativ easy. Ihr füllt einfach einen Antrag bei eurer neuen Kasse aus - das funktioniert sogar online. Die Kasse prüft euren Antrag und klärt mit eurer alten Kasse, wann ihr dort austreten könnt. Achtung, wenn eure alte Kasse gerade erst die Beiträge erhöht hat, gilt ein Sonderkündigungsrecht!

Von eurer neuen Kasse bekommt ihr dann das Startdatum des neuen Vertrags mitgeteilt. Dann müsst ihr nur noch euren Arbeitgeber informieren, dass ihr eine neue Krankenkasse habt (und das solltet ihr auch nicht vergessen, weil sonst der Wechsel nicht klappt).

Das sind die günstigsten deutschlandweiten Krankenkassen (Stand 10.12.2024)





Stiftung Warentest hat die Beiträge von über 70 Krankenkassen vergleichen. Das sind die günstigsten Kassen, die deutschlandweit Mitglieder aufnehmen.

BKK Firmus Zusatzbeitrag 0,9% Gesamtbeitrag 15,50%

Hkk Zusatzbeitrag 0,98% Gesamtbeitrag 15,58%

Audi BKK Zusatzbeitrag 1% Gesamtbeitrag 15,60%

Viele Krankenkassen haben ihre Beiträge für 2025 noch nicht beschlossen. Die aktuellen Beiträge findet ihr auf der Seite von Stiftung Warentest.