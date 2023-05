'Temu': Ist der neue China-Shop seriös?

Das Wichtigste: Temu gibt es tatsächlich! Es ist also kein Fake-Shop. Temu ist ein Anbieter aus China. Seit vergangenem Herbst ist Temu in den USA aktiv. Dort hat die Temu-App mittlerweile die Shopping-Giganten Amazon und Shein hinter sich gelassen und wurde zur beliebtesten Einkaufsplattform. Dies klappte vermutlich vor allem dank der unglaublich niedrigen Preise. Temu selbst wirbt mit dem Slogan "Shoppen wie ein Milliardär". Das Sortiment ist ähnlich wie bei Amazon breit gestreut.

Wieso kann Temu so billig verkaufen?

Temu selbst besitzt keine großen Lager, sondern vermittelt direkt zwischen Käufern und den chinesischen Herstellern - es gibt also keine Zwischenhändler.

Kann ich bedenkenlos bei Temu bestellen?

Das hängt von deinen Erwartungen ab. Bei den Preisen bekommst du natürlich keine Markenprodukte, sondern qualitativ meist eher mäßige No-Name-Ware. Bei Trustpilot kommt Temu aktuell zwar auf eine "akzeptable" Bewertung (3,2 von 5) - aber: Fast alle 5 Punkte-Bewertungen sind zugespamt mit angeblichen Rabatt-Codes. Das erweckt den Eindruck, dass den jeweiligen Rezensenten für eine sehr gute Bewertung im Gegenzug ein Rabatt beim Einkauf versprochen wurde.

Bedenke vor einer Bestellung bei Temu:

Deine Ware kommt aus China - es kann also Wochen dauern, bis sie bei dir ist.



Es können zusätzlich zum Kaufpreis Zollgebühren anfallen.



Der Kontakt mit dem Kunden-Service scheint problematisch zu sein - Kunden berichten von Bestellungen, die nicht geliefert wurden, beschädigter Ware oder Produkte, die nicht der Beschreibung entsprochen haben.

Was ist das Besondere an Temu?

Wie wohl kaum eine andere Shopping-Plattform setzt Temu auf ein Rabatt-Feuerwerk. Die App feiert jeden neuen Artikel im Warenkorb und verrät dir, wieviel du jetzt noch ausgeben musst, um noch mehr Rabatt zu bekommen. Außerdem gibt es sogenannte Gruppenverkäufe: Animierst du Freunde, dass sie deinen Lieblingsartikel ebenfalls kaufen, bekommt ihr einen weiteren Rabatt.

Lohnt es sich, bei Temu einzukaufen?

Das musst du am Ende selbst entscheiden. Es ist wie bei anderen China-Shops: Wenn deine Erwartungen an das Produkt nicht zu hoch sind, dann greif zu! Geht aber etwas schief, denke daran: Temu ist eine chinesische Firma und unterliegt nicht dem EU-Recht. Zudem berichten viele Nutzer in den USA von Problemen mit dem Kundenservice.