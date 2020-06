Landwirt stocksauer auf neue TikTok-Challenge

Kühe und andere Tiere erschrecken - darum geht's in der "Kulikitaka"-Challenge, die zur Zeit bei TikTok viral geht. Zum Sample des gleichnamigen Songs von Toño Rosario laufen junge Leute auf Wiesen und Almen, tanzen dort vor (meistens) Kühen und versetzen diese zum Schluss in Panik. Ein österreichischer Bauer ist fassungslos: "Habens euch alle ins Hirn gesch***?".

Bei TikTok und Instagram macht Landwirt Georg Doppler seinem Ärger Luft: "Was kommt als nächstes? Gibt es überhaupt noch Grenzen? Darf denn jeder alles tun? Ohne Konsequenzen? Einfach weil's grad cool ist und viele Likes bringt? (...) Aber wehe, es passiert mal was, dann wird gleich nach der Mami gerufen, bzw. nach dem Anwalt und dann sucht man nach dem Schuldigen weil irgendwer muss ja verantwortlich sein."

Kulikitaka-Challenge bei TikTok

Bei TikTok postet er ein kurzes Video - und spricht die Teilnehmer der Challenge direkt an: "Grüß euch, liebe gehirnamputierte Vollpfosten auf TikTok und ich weiß nicht wo noch überall. Ich weiß nicht, ob ihr des schon mitbekommen habt, es gibt wieder eine neue Challenge - ganz was cooles. (...) Man steigt in eine Weide oder geht auf eine Alm und erschreckt dort die Kühe - mega cool. Sagts mal ernsthaft, habens euch alle ins Hirn gesch***?"