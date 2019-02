Lady Gaga: "Es geht darum, wie oft du aufstehst und mutig bist!"

Wo Lady Gaga auftaucht, stellt sie alles Andere in den Schatten. Das ist auch bei der Oscar-Verleihung in der vergangenen Nacht nicht anders. Und das liegt nicht nur an ihrem 30-Millionen-Dollar-Diamanten, der ihr um den Hals baumelt. Sondern auch an ihrer superemotionalen Dankesrede.

Lady Gaga kommt komplett in schwarz! Kein Muster, in dieser Hinsicht recht schlicht. Aber natürlich ist es nicht irgendein schwarzes Kleid, sondern eine echte Robe im Prinzessinnen-Stil – weit schulterfrei, ausgestellt mit leichter Schleppe! Und dazu gibt’s auffälligen Schmuck, ein auffälliges Collier von Tiffany (287 Karat, 30 Millionen Dollar wert, zuletzt 1962 getragen von Audrey Hepburn) und schwarze Lederhandschuhe, die bis zur Hälfte des Oberarms reichen. Und sie setzt auf Hochsteckfrisur. Wie erwartet (und auch völlig zurecht) gewinnt sie den Oscar für den Filmsong "Shallow" und nutzt ihre Redezeit für eine emotionale Botschaft an die Welt:





Wenn du einen Traum hast, kämpfe dafür. Wenn es eine Regel für Leidenschaft gibt, dann diese: Es geht nicht darum, wie oft du abgelehnt wirst, hinfällst oder geschlagen wirst. Es geht darum, wie oft zu aufstehst und mutig bist." (Lady Gaga)

Und selbstverständlich singt Lady Gaga auch an diesem Oscar-Abend gemeinsam mit Bradley Cooper den Titelsong zu "A Star Is Born". Dabei steht die Lady erst neben Cooper, um dann sehr theatralisch Richtung Klavier zu gehen. Am Ende des Songs gibt es Bilder für die Welt: Lady Gaga und Bradley Cooper gemeinsam am Klavier, Kopf an Kopf. Klassisch inszeniert.