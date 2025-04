Die fiesesten Tricks der Autodiebe – und wie du dich schützt

Stell dir vor: Du fährst gemütlich durch die Stadt, plötzlich winkt jemand wild am Straßenrand – und zack, bist du dein Auto los. Klingt wie in einem schlechten Film, passiert aber immer öfter!

Ob E-Roller-Trick, Flasche im Radkasten oder angebliche Panne – die Maschen werden immer abgefahrener. Wir zeigen dir, worauf du achten musst, damit du nicht drauf reinfällst.

Autodiebe - das sind die fiesesten Maschen

Der Trick mit dem E-Roller

Du sitzt in deinem Wagen, fährst im Schritttempo durch die Stadt und hörst ein Geräusch auf der Beifahrerseite. Da steht dann auch schon jemand, der dich bittet auszusteigen, weil er gerade mit seinem E-Roller, Fahrrad, Einkaufswagen oder was auch immer gegen dein Auto gefahren sei und dir das zeigen muss. Sobald du dann auf der Beifahrerseite angekommen bist, steigt ein Komplize in deinen Wagen und fährt ihn weg.

Der Plastikflaschen-Trick

Ganz ähnlich läuft es mit dem Flaschentrick. Eine leere Plastikflasche wird von den Dieben seitlich in deinen Radkasten auf der Beifahrerseite gesteckt oder gelegt. Beim Einsteigen bemerkst du die Flasche nicht, beim Losfahren hörst du dann ein lautes Krachen. Du steigst aus um nachzusehen, was da passiert ist. In diesem Moment springt ein Dieb in dein Auto un haut ab. Solltest du also eine Plastikflasche in deinem Radkasten entdecken, ruf die Polizei. Diese Masche ist vor allem im Ausland gängig.

Der Pannen-Trick

Auch die vorgetäuschte Panne am Straßenrand oder ein angeblicher Unfall können Maschen von Betrügern sein, da unsere Aufmerksamkeit in diesen Sekunden nicht unserem Fahrzeug dient, sondern wir sofort helfen wollen.