Der Sohn von BAYERN 3 Hörer Christian ist in der 4. Klasse. Aber wie geht es danach weiter? Der Klassenlehrer würde seinem Sohn nicht empfehlen auf das Gymnasium zu gehen, weil ihm der Ehrgeiz dafür fehle. Doof ist er aber nicht, nur etwas faul. Er schreibt gute Noten und würde schon gern aufs Gymnasium. Außerdem glaubt Papa Christian, dass die Lust auf Schule auch nicht in der Realschule käme... Was soll er tun?