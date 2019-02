Milah leidet an AHC - das ist die unglaubliche Geschichte ihrer starken Familie!

Es gibt Krankheiten, die sind extrem selten - und deshalb auch noch ziemlich unerforscht. Milah aus Gehülz (Oberfranken) hat AHC. Einfach mal in die Zoo gehen oder Freunde nach Hause einladen? Das kann für Milah schon zu stressig sein. Dann bekommt sie lebensgefährliche Krämpfe. In Deutschland leiden nur etwa 30-40 Menschen an AHC. BAYERN 3 Frühaufdreher Sebastian Winkler hat die tapfere Milah und ihre starke Familie besucht.