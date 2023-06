Darf ich Pizza in den Biergarten bestellen? Und den Masskrug als Souvenir mitnehmen?

Endlich Sommer, endlich wieder Biergarten-Zeit. Und klar, alle in Bayern wissen: Eine Brotzeit kann man easy mitnehmen, das gehört halt in Bayern dazu. Aber was darf man und wo ist die Grenze?

Darf mir meine Brotzeit selbst mitbringen?

Ein guter Obatzter, Käse- und Wurstsorten, Brot und Brezen, Radieschen – schon ist die perfekte Brotzeit für den Biergarten fertig. In Bayern kann jeder eine eigene Brotzeit mit in den Biergarten bringen – es ist sogar in der Bayerischen Biergartenverordnung 1812 festgeschrieben worden. Ursprünglich durften Biergärten nur Bier verkaufen, kein Essen. So sollten die Gastwirte keine Konkurrenz erhalten – und es entstand die Tradition, dass Gäste ihre Brotzeit selbst mitbringen konnten. Bis heute ist das so. (Ausnahme: der Bedien-Bereich im Biergarten.)

Aber achte bitte darauf, dass das nicht ausufert: Kein Buffet aufbauen, keinen Grill aufstellen, sondern eben einfach eine simple, kalte Brotzeit genießen.

Pizza und Sushi - darf ich mir mein Essen in den Biergarten bestellen?

Sorry, das ist wirklich ein No-Go. Wenn du keine Brotzeit dabei hast, kannst du in jedem Biergarten etwas zu essen kaufen. Aber dorthin das Essen der Konkurrenz zu bestellen, ist reichlich unverschämt.

Die Mass als Souvenir mitnehmen? Nope!

Für uns selbstverständlich, für Touristen oft der absolute Hammer: Bier in der Mass, dem wohl größten Glas, das viele bislang gesehen haben! Zwar muss man in vielen Biergärten dafür Pfand bezahlen, aber trotzdem nehmen immer wieder Touristen die Mass als Andenken mit. Keine gute Idee – das ist verboten!

Darf ich mich im Biergarten einfach zu anderen dazusetzen?

Wer sich mal im Biergarten umschaut, wird schnell feststellen: Tische für zwei oder vier Personen sind eher selten. Stattdessen gehört es einfach zum Gefühl dazu, sich zusammenzusetzen und miteinander zu quatschen und zu trinken – in der Regel könnt ihr euch duzen. Denn das, was den Biergarten so besonders macht, gilt auch am Tisch: Hier darf jeder hin und hier ist jeder gleich. Prost!

