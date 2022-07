Das hilft wirklich gegen "Wepsen" 

Wespen sind nämlich gar nicht so aggressiv, wie ihr vielleicht glaubt und nur die "Deutsche Wespe" und die "Gemeine Wespe" (von 8 Wespenarten in Bayern) haben es auf unser Essen abgesehen. Dazu stechen Wespen nur dann, wenn sie sich bedroht fühlen. Stiche sind zwar schmerzhaft, in der Regel aber harmlos für uns Menschen - außer natürlich bei Allergikern, sagt der BUND Naturschutz Bayern.

Sie kommen meist dann, wenn wir gerade gemütlich am Essen sind und dann nerven sie. Habt bei Wespen aber keine Panik und erst recht keine Angst, gestochen zu werden.

10 Tipps gegen lästige Wespen:

Wespen mit Wasser ansprühen: Der Landesbund für Vogelschutz in Bayern (LBV) rät Wespen mit Wasser aus einer Sprühflasche einzunebeln. Die Wespen denken dann "es regnet" und flüchten in ihr Nest zurück.

ABER: Pustet sie nicht an! Das Kohlenmonoxid im Atem signalisiert ihnen eine Bedrohung.



Basilikum und Knoblauch: Ihr mögt Basilikum? Wespen eher nicht! Balkon oder Terrasse damit zu bepflanzen, ist daher nicht nur für die Küche nützlich. Und wen der Geruch von aufgeschnittenem Knoblauch nicht stört, hat auch damit ein Mittel gegen Wespen.

Ätherische Öle: Citronella-Duft, Nelkenöl oder Teebaumöl können Wespen gar nicht ab. Es gibt auch Duftkerzen mit Citronella-Duft. Ätherische Öle vertreiben übrigens auch Stechmücken.

Halbe Zitrone mit Duftnelken: Da Wespen weder Zitonengeruch noch Nelkenduft mögen, könnt ihr auch aufgeschnittene Zitronen mit Duftnelken neben den Sitzplatz stellen.

Wespen wegschieben: Schiebt die Wespe mit einer Zeitschrift oder einem Papier in eine andere Richtung - je sanfter, desto besser. Nicht rumfuchteln oder Schlagen! Das macht sie aggressiv.

Alternative Fressoption anbieten: Die Wespe hat Hunger, also gebt ihr doch was. Nehmt einen Extra-Teller mit Essen und platziert ihn einige Meter vom Esstisch entfernt. Die "Ablenkfütterung" klappt am besten mit überreifen Weintrauben (Umweltschutzorganisation NABU).

Ventilatoren aufzustellen: Windböen mögen Wespen gar nicht, weil sie eine Futterquelle normalerweise eine Weile umkreisen, bevor sie darauf landen. Ist der Luftstrom zu stark, fliegen sie wieder weg. Zu schwach darf er aber nicht sein.

Getränke und Speisen schützen: Gläser und vor allem Flaschen im Freien immer abdecken, dann fliegt kein Tier hinein. Auch Speisen könnt ihr durch Gitternetze schützen.

UND: Wischt euren Kids nach dem Essen den Mund ab

Weniger Duft, ist weniger Wespe: Wespen werden oft von Gerüchen angezogen, zum Beispiel von Cremes oder Parfums. Auch Holzmöbelpolitur kann sie anlocken.

Keine bunte Kleidung: Der Blumenrock oder das pinke Shirt sind zwar sommerlich, aber auch Wespen mögen bunte Kleidung. Deshalb: Eher dezent anziehen. Dunkle Stoffe sind für die Tiere uninteressant.

Das bringt leider nix:

Braune Tüte in den Baum hängen, um ein "fremdes" Wespennest zu simulieren. Nicht zu empfehlen! Die Wespenarten, die uns nerven, leben in Erdlöchern oder Baumhöhlen und nicht in den Ästen.

Kaffeepulver verbrennen: Der Rauch und Geruch ärgert die Wespen zwar, aber uns auch! Also eher sein lassen!

Räucherstäbchen: Ob sich Wespen wirklich von Räucherstäbchen vertreiben lassen, ist fraglich. Zwar mögen Wespen keinen Rauch, aber sie fliegen auch mal einen Bogen drum herum und landen dann auf eurem Teller.

Kupfermünzen verteilen oder reiben: Ob sich Wespen durch ausgelegte Cent-Stücke vertreiben lassen, ist mehr als fraglich. Gebt das Geld lieber sinnvoller aus, z.B. für einen Wassersprüher, Basilikum oder Knoblauch (siehe oben).