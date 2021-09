Mit dem Elektroauto nach Kroatien – wie entspannt ist das?

Ari wagt den Selbstversuch und will eine möglichst unkomplizierte und umweltschonende Urlaubsfahrt zum Strand nach Kroatien mit dem E-Auto machen. Kann sie mit einem Elektroauto entspannt in den Urlaub fahren oder ist die Tour zum Meer zu aufwendig und kompliziert? Und kommt sie überhaupt an?



Ari fährt nicht einfach nur drauf los, sondern lässt ihre Fahrt danach von Robin Schmid bewerten. Er ist YouTuber für E-Mobilität und fährt selbst fast nur noch mit E-Autos.