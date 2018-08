WTF? Das sind die krassesten Outfits bei den MTV VMA 2018!

Bei den MTV Video Music Awards in New York räumen starke Frauen die wichtigsten Preise ab. Rapperin Cardi B, mit 10 Nominierungen in den Abend gegangen, hält ein flammendes Plädoyer für Kind und Karriere - und Jennifer Lopez erinnert mit Tränen in den Augen an Soul-Legende Aretha Franklin, die in der vergangenen Woche gestorben war.

Madonna im schwarzen Kaftan mit bunten Zöpfen

Madonna, in der vergangenen Woche 60 Jahre alt geworden, ist ja gerade so ein bisschen auf dem Afrika-Trip - und das zeigt sie auch in New York. Sehr seltsam gekleidet in einem schwarzen Kaftan mit bunten Zöpfen, viel Haarschmuck und mächtigem Gebimmsel um den Hals und in den Ohren. Ihre Hommage an Aretha Franklin ist aber große Klasse!