Nagellack hält oft nur ein bis zwei Jahre, bevor er zähflüssig und klumpig wird oder sogar eintrocknet. Spätestens dann solltest du ihn wegschmeißen. Aber wie wird Nagellack richtig entsorgt? Kann Nagellack einfach in den Restmüll zuhause?

In Nagellack sind viele Lösungsmittel und Weichmacher enthalten. Diese sorgen dafür, dass der Nagellack möglichst lange flüssig bleibt. Sie sind auch für den beißenden Geruch verantwortlich. Wenn sie ins Grundwasser gelangen, sind diese Lösungsmittel und Weichmacher schädlich für unsere Umwelt. Deshalb gehört flüssiger Nagellack nicht in den Restmüll – dafür kann es sogar ein Bußgeld von mindestens 35 Euro geben.

So entsorgst du Nagellack richtig

Die flüssigen Reste vom Nagellack kannst du mit etwas Nagellackentferner oder Terpentin aus dem Fläschchen und dem Pinsel entfernen. Aber Achtung: Nicht einfach ins Waschbecken oder ins Klo kippen, sondern in einem größeren Gefäß sammeln. Das gehört dann in den Sondermüll, also auf den Wertstoffhof.

Das saubere Glasfläschchen gehört in den Altglas-Container. Deckel und Pinselchen kannst du in die Gelbe Tonne bzw. in den Gelben Sack werfen.

Eine Ausnahme gibt es: Ist der Nagellack komplett (!) getrocknet, darf er auch in den Restmüll zuhause. Das liegt daran, dass der getrocknete Nagellack keine schädlichen Lösungsmittel mehr enthält – die sind dann nämlich alle verdunstet.