Neowise: So "nah" kommt der Komet der Erde in der kommenden Nacht!

Nur alle paar Jahre ist ein Komet so gut am Nachthimmel zu sehen wie zur Zeit der Komet Neowise. Er ist so hell, dass er sogar im Licht der Städte und am dämmrig hellen Himmel noch erkennbar ist. Der Komet ist ohne jedes Hilfsmittel mit bloßem Auge zu finden und auch sein langer Schweif ist gut zu sehen.