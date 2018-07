Mega-Lustig: Norfolk Police geht richtig steil zu Bruno Mars!

Haha, wie geil ist das denn?! Die Kollegen des Norfolk Police Departments waren in der Mittagspause nicht zusammen essen, sondern sind einfach nur richtig krass abgegangen! 40 Polizeibeamte haben die Herausforderung zum "Lip Sync Battle" angenommen, Verkehrshütchen als Trompeten verwendet und eine fette Lightshow durch die Blaulicht-Motorradstaffel an den Start gebracht. In Nebenrollen: Das Bombenentschärfungskommando und die Kollegen der Feuerwehr - dazu der Bruno Mars-Hit "Uptown Funk".