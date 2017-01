Folien-Luftballons in Bahnhöfen verboten

Ein kleines Kind ist stolz wie Bolle, weil es einen tollen Luftballon bekommen hat. So einen schön großen aus Metallfolie. Dummerweise fliegt dem Kind der Ballon weg. Schon mal echt ein Grund zum Heulen. Noch blöder ist allerdings, dass der Ballon in der S-Bahn-Station am Münchner Stachus weggeflogen und an der Oberleitung zerplatzt ist. Dann gab’s einen Kurzschluss und die S-Bahn-Stammstrecke war am Neujahrstag für Stunden gesperrt. Und das war dann für Tausende ein Grund zum Heulen.