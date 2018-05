"Spiderman" von Paris rettet Kind und wird jetzt eingebürgert

Als ein kleiner Junge in Paris in schwindelerregender Höhe außen am Balkongeländer baumelt und abzustürzen droht, zögert ein 22-jähriger Einwanderer aus Mali nicht, klettert vier Stockwerke an den Balkonen nach oben und rettet ihn. Frankreichs Präsident Macron hat ihn jetzt zur Belohnung eingebürgert.