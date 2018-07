Lincoln, Rolls Royce, Ferrari, Ford Escort - es gibt kaum eine Automarke, die Post Malone ("Rockstar", "Better now") nicht in seiner Garage stehen hat. Zum viel Herumfahren kommt er dabei allerdings gar nicht, denn er pennt immer den halben Tag. Früher im Schrank. Heute im Bett. BAYERN 3 Frühaufdreherin Simone Faust verrät euch 3 Dinge, die ihr noch nicht über Post Malone wusstet!