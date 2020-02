Frugalismus ist eine Lebensform des extremen Sparens. Wer Frugalist*in ist, will finanzielle Unabhängigkeit erreichen und früh in Rente gehen. Dazu sparen und investieren Frugalist*innen extrem. Wie sieht der Alltag von Frugalist*innen aus und ist Frugalismus etwas, von dem wir alle etwas lernen können? Ariane Alter schaut sich die Lebensweise Frugalismus am Beispiel von Alex genauer an.