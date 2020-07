Wenn für unseren Schmuck andere leiden - Kann Schmuck nachhaltig sein?

In vielen Bereichen unseres Lebens machen wir uns Gedanken darüber wo die Produkte herkommen und wie sie angebaut werden. Obst & Gemüse, Kaffee oder Baumwolle für T-Shirts sind nur einige Beispiele, bei denen wir auf Fairness und Ökologie achten. Nur einen Bereich hat man überhaupt nicht auf dem Schirm. Seinen eigenen Schmuck. Dabei ist gerade der Bergbau kein leichter Arbeitsplatz. Können diese fair hergestellt werden und was wissen wir über die Herkunft unseres eigenen Schmucks? Nadine Hadad will in der neuen PULS Reportage herausfinden wie fair ihr Silber- und Goldschmuck ist und ob es möglich ist, fairen Schmuck herzustellen.