Klamotten umschneidern: Was taugt der nachhaltige Modetrend?

Wer sich nachhaltig kleiden will, trägt die Klamotten im besten Fall so lange wie möglich oder greift zu Second Hand Mode. Leider sind die alten Teile aber oft nicht mehr hip oder passen gar nicht richtig. PULS Reporterin Nadine Hadad wagt den Versuch und lässt ihre aussortierten Klamotten von einer Schneiderin umnähen. Aber sehen die Klamotten danach wirklich besser aus? Und lohnt sich das überhaupt preislich? Das erfahrt ihr in der neuen PULS Reportage!