Selbstversuch: Rettungsschwimmen – kann Ari einen Menschen retten?

Richtig gut schwimmen, das kann nicht jeder. Aber wie schwer ist es, sich nicht nur selbst über Wasser zu halten, sondern eine andere Person vor dem Ertrinken zu retten? In der neuen PULS Reportage macht Ari den Rettungsschwimmer-Selbstversuch. Schafft sie es, mit Schwimmtraining in nur vier Wochen einen Menschen aus dem See zu retten?

Wie gut schwimmen wir wirklich?

2018 sind in Deutschland 24,8% mehr Menschen ertrunken als 2017. Dabei sind die Gründe, warum Menschen ertrinken, vielfältig: Viele Schwimmer überschätzen ihr Können bzw. ihre Kraft oder springen auch mal unter Alkoholeinfluss ins kühle Nass. Vor allem Männer sind gefährdet. Könnte eine Amateur-Schwimmerin wie Ari im Notfall eingreifen?

Selbst retten oder Notruf wählen?

Woran erkennt man, dass jemand ertrinkt? Wie beeinflussen Wetter und die Art des Gewässers das Retten? Wann sollte man selbst retten und wann es den Profis überlassen? Das erfährt Ari von Daniela Haupt von der Wasserwacht München.

Der PULS REPORTAGE Rettungsschwimmer-Selbstversuch

Hat Ariane die richtige Ausdauer, Fitness und Technik zur Rettungsschwimmerin? In nur vier Wochen wird Ari vom Schwimmcoach Robin Backhaus trainiert, um dann in einer Testsituation eine ertrinkende Person aus einem See zu retten. Im kalten Wasser muss die Schwimm-Amateurin einen Menschen im Umkreis von 50 Metern sicher an Land bringen – und sich selbst noch dazu! Wird sie es schaffen, den Ertrinkenden zu retten? Das seht ihr in der neuen PULS Reportage!