Selbstversuch Juicer: E-Scooter aufladen – lohnt sich das?

E-Scooter sind in Deutschland gerade der mega Hype – zumindest in den Großstädten. Da stehen an jeder Ecke die Elektroroller und können per E-Scooter-App gemietet werden. Mittlerweile kann man als Juicer damit sogar Geld verdienen. Aber ist das leicht verdientes Geld oder Knochenjob? Die Frage stellt sich Ari in der neuen PULS Reportage.