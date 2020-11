Hartes Brot wieder frisch, labbriges Gemüse wieder knackig und ausgetrockneten Käse wieder hübsch machen - geht das so einfach? Nadine Hadad probiert’s für PULS Reportage aus. Gemeinsam mit der Bio- und Nachhaltigkeitsbloggerin Verena Hirsch sieht sie sich ganz genau an, welche alten Lebensmittel noch genießbar sind und was lieber in den Müll wandern sollte. Aus altem Brot, schwitzigem Käse, braunen Bananen & Co. soll Nadine ein frisches Drei-Gänge-Menü zubereiten - und damit ihren Kollegen und Gast des Abends Sebastian Meinberg überzeugen. Ob das klappt?