Plätzchen: Was wären Weihnachten und Advent nur ohne? Doch kommt auch mit veganen Plätzchen ordentliche Weihnachtsstimmung auf? Oder schmecken in der heimischen Weihnachtsbäckerei doch Omas Original-Rezepte inklusive Eier, Butter und Milch besser? Nadine Hadad probiert’s ohne und backt vegane Vanillekipferl, Zimtsterne und Kokosmakronen! Wie ihr das gelingt und wie eine knallharte Jury die veganen Plätzchen bewertet, seht ihr in dieser PULS Reportage.

IN DER WEIHNACHTSBÄCKEREI

… gibt’s so manche Leckerei! In Nadines Weihnachtsbäckerei gibt’s dieses Jahr Vanillekipferl, Zimtsterne und Kokosmakronen. Und das vegan! Denn Backen geht auch gut ohne tierische Produkte wie Eier oder Butter. Dieser Überzeugung ist zumindest Shia Su, sie bloggt über ihren veganen und Zero Waste-Lifestyle und hat schon einige vegane Rezepte entwickelt, auch für Plätzchen. Sie greift Nadine beim Backen unter die Arme und verrät ihr coole Tipps und Tricks , mit denen das vegane Backen noch leichter von der Hand geht und die veganen Plätzchen besonders lecker werden!

VEGANE PLÄTZCHEN: DER GESCHMACKSTEST

Doch halten die veganen Plätzchen dem ultimativen Geschmackstest stand? In Sachen Gebäck gibt es wohl keine schärferen Kritikerinnen als Omis, die schon Jahrzehnte lang Plätzchen, Lebkuchen & Co. backen und ihre Rezepte perfektioniert haben. Deshalb heißt es für Nadine: Ab zu Kuchentratsch, einem sozialen Start-Up in München, wo kompetente Back-Omas und Opas leckere Kuchen und Plätzchen zaubern. Was die wohl zu den veganen Vanillekipferl, Zimtsternen und Kokosmakronen sagen? Das seht ihr in dieser PULS Reportage.

REZEPTE FÜR VEGANE PLÄTZCHEN

Ihr habt jetzt auch richtig Bock auf Weihnachtsstimmung und vegane Plätzchen? Dann schnell “In der Weihnachtsbäckerei” ganz laut aufdrehen und die veganen Rezepte nachmachen. Gutes Gelingen und viel Spaß!

REZEPT: VEGANE VANILLEKIPFERL

300 g Mehl

1 EL Stärke

150 g gemahlene Mandeln

80 g Puderzucker

1/4 TL Salz

230 g rein pflanzliche Margarine

1 Vanilleschote

Zuckerkruste: 50 g Zucker / 3 EL Vanillezucker / 30 g Puderzucker

Bei 175ºC Ober-/Unterhitze auf einer eher unteren Schiene ca. 12 bis 15 Minuten backen.

(Quelle: cakeinvasion.de)

REZEPT: VEGANE ZIMTSTERNE

130 g gemahlene Haselnüsse

130 g gemahlene Mandeln

100 g Puderzucker

½ EL Zimt

½ EL Zitronensaft

einige Tropfen Rum-Aroma

1 - 2 EL Wasser

Guss: 80 g Puderzucker, ½ TL Zitronensaft, etwas Wasser

Bei 200ºC Ober-/Unterhitze oder 180ºC Umluft 6 bis 8 Minuten backen.

(Quelle: cakeinvasion.de)

REZEPT: VEGANE KOKOSMAKRONEN

120 g Aquafaba

1/2 TL Backpulver

1 TL Guarkernmehl

1 TL Vanillearoma

1 TL Zitronensaft

200 g Zucker

200 g Kokosraspeln

Bei 120°C Umluft für etwa 30 Minuten backen/trocknen lassen.

(Quelle: kaffeeundcupcakes.de)