Ekelhaft und gefährlich: Resistente Keime im Geflügel

In jeder zweiten Putenfleischprobe aus dem Supermarkt fanden die Lebensmitteltester MRSA-Keime. Das sind Keime, die gegen Antibiotika resistent sind. Wenn ihr die einmal habt, werdet ihr die auch kaum wieder los. Das ist besonders gefährlich für chronisch Kranke und Neugeborene. Diese Tipps solltet ihr in der Küche beachten.

MRSA - was ist das? MRSA steht für M ethicillin R esistenter S taphylococcus A ureus. Das ist ein Bakterium, das durch Mutationen gegen Methicillin und die meisten anderen Antibiotika resistent ist. Infektionen mit dem Keim können daher schwer verlaufen und kaum behandelt werden. Jährlich sterben nach Schätzungen 12.000 - 15.000 Menschen pro Jahr an MRSA-Infektionen. Im Volksmund werden MRSA auch Krankenhauskeime genannt. Für gesunde Menschen sind MRSA nicht gefährlich. Aber wenn euer Immunsystem sowieso schon geschwächt ist oder, wie bei Neugeborenen, noch nicht voll arbeitet, könnt ihr krank werden. MRSA können Lungenentzündungen, Geschwüre und Blutvergiftungen auslösen.

Bei den 2016 untersuchten Fleischproben fanden die Prüfer der Untersuchungsbehörden in jeder zweiten Putenfleisch- und in jeder zehnten Hähnchenfleisch-Probe aus dem Supermarkt die resistenten Keime. Weitere Informationen bekommt ihr bei BR24: " Antibiotikaresistente Keime in Supermarktfleisch ".

1. Puten- und Hähnchenfleisch besser beim Metzger kaufen

Geflügelfleisch sollte man besser beim Metzger kaufen, so Jeanne Turczynski aus der BR-Wissenschaftsredaktion. Bio-Fleisch ist weniger belastet, denn: "In der Bio-Tierhaltung bekommen die Tiere Antibiotika nicht vorbeugend wie in der Massentierhaltung", so Turczynski. Also solltet ihr den höheren Preis in Kauf nehmen.