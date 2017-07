Rettungsgasse - so geht es richtig

Wie eine richtige Rettungsgasse geht, wissen leider immer noch viel zu wenig Menschen. Bei einer Umfrage des ADAC waren es 39 Prozent - noch nicht mal die Hälfte der Befragten! Dabei ist es eigentlich ganz einfach, eine Rettungsgasse zu bilden.

ADAC: So geht Rettungsgasse 2spurig

Auf einer zweispurigen Autobahn geht Rettungsgasse so: Bereits, wenn der Verkehr zu stocken beginnt, weichen Autofahrer auf der linken Spur so weit wie möglich nach links aus, die Autofahrer auf der rechten Spur fahren an den rechten Rand ihrer Spur. Den Standstreifen sollte man dabei, so gut es geht, freihalten, so der ADAC.

Rettungsgasse bei 3 oder 4 Spuren

Bei drei- oder vierspurigen Autobahnen, funktioniert die Rettungsgasse so: Wer auf der linken Spur fährt, steuert sein Auto nach links, wer auf der mittleren oder einer der rechten Spuren unterwegs ist, weicht nach rechts aus.