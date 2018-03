Rihanna schlagen oder Chris Brown boxen?

Rihanna setzte am Donnerstag wütende Posts gegen den Nachrichtendienst ab. Auf der App war vor wenigen Tagen eine Anzeige für das mobile Videospiel "Would You Rather" zu sehen, die auf Chris Browns Prügelattacke auf seine damalige Freundin wenige Stunden vor den Grammy Awards 2009 anspielt.

badgalriri has spoken. Snapchat is officially, finally cancelled. pic.twitter.com/uGOnQkmZg4

Die Firma hinter der App entschuldigte sich umgehend bei Rihanna. Die Anzeige sei "ekelhaft" und hätte nie in dem Dienst auftauchen sollen, sagte ein Sprecher von Snap Inc. Nach Unternehmensangaben werden die meisten Anzeigen zwar über eine andere Plattform gekauft, doch vorher geprüft. Wie die Anzeige für "Would You Rather" dennoch auf die App kam, werde nun untersucht, hieß es.

Rihannas Reaktion fand großen Widerhall auf Twitter: Viele Nutzer kündigten an, ihre Snapchat-Accounts löschen zu wollen. Dies zeigte sich prompt im Aktienkurs der App, der am Donnerstag um vier Prozent nachgab. Investoren befürchten nun, dass die als sprunghaft geltende junge Hauptnutzerschar den Nachrichtendienst nun fallen lassen könnte. Erst im Februar hatte das Starlet Kylie Jenner erklärt, dass sie Snapchat kaum noch nutze. Prompt sackten die Aktien der Firma noch stärker ab als dies nun bei Rihanna der Fall war.