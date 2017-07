Kennst du die Royals?

Herzogin Catherine und Prinz William besuchen Deutschland. Sie werden in Berlin, Heidelberg und Hamburg erwartet. Das Ganze ist eine Brexit-Charme-Offensive. Und da hilft es, dass Kate und William ihren supersüßen Nachwuchs, Prinzessin Charlotte und Prinz George, mit dabei haben. In unserem Quiz könnt ihr testen, ob ihr für den Besuch gut vorbereitet seid.

William und Kate treffen in Berlin die Bundeskanzlerin, besuchen das Brandenburger Tor und das Holocaust-Denkmal. In Heidelberg sehen sie sich das Krebsforschungszentrum an und nehmen an einem Ruderboot-Rennen auf dem Neckar teil. Programm in Hamburg: Besuch in der Speicherstadt und der Elb-Philharmonie.

Dass, was die Briten an Sympathien seit dem Brexit-Entschluss an Sympathien verloren haben, wollen die Royals ein wenig wettmachen. Helfen wird dabei sicher, dass das Paar die supersüße Prinzessin Charlotte (2) und Prinz George (3) dabei haben, bekannt als Prinz Charming.

Viel Spaß bei unserem Royals-Quiz!