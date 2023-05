Zum Mitreden: Spannende Facts zu King Charles III.

Seit Monaten laufen die Vorbereitungen, am Samstag ist es soweit: King Charles III. wird in London gekrönt. Wer ist der Mann? Damit ihr bei diesem royalen Spektakel mitreden könnt, sind hier die spannendsten Fakten und Talk-Abouts.

Am 06. Mai wird der britische Thronfolger König Charles III. im Londoner Westminster Abbey gekrönt. Mit dieser offiziellen Zeremonie folgt der 74-Jährige offiziell auf seine Mutter Queen Elisabeth II., die im September 2022 im Alter von 96 Jahren verstorben ist. Wer ist der nächste Monarch? Mit diesen Facts könnt ihr immer mitreden!

Vier Vornamen

König Charles hat tatsächlich gleich vier Vornamen und heißt mit bürgerlichem Namen: Charles Philip Arthur George Mountbatten-Windsor. Für seinen offiziellen Rufnamen hätte er sich einen seiner Vornamen aussuchen können. Doch die Entscheidung fiel auf den Vornamen, mit dem er auch bislang bekannt war: König Charles III.

König Charles III.: Längste Zeit Prinz gewesen

Wir haben ihn die längste Zeit als „Prinz Charles“ gekannt: Zum Thronfolger wurde Charles bereits 1952 mit drei Jahren. Von 2017 an ist er der am längsten amtierende Prinz von Wales gewesen.

Und: Er ist der erste Thronfolger überhaupt gewesen, der seine Mutter bei der Krönung zur Queen gesehen hat.

King und Queen … und Prinz?

An der Seite von König Charles III. wird – auch auf Wunsch der verstorbenen Queen – auch seine Frau Camilla mit ihm gekrönt. Damit wird sie nach der Krönung offiziell den Titel „Queen Camilla“ tragen und nicht mehr wie bislang „Königsgemahlin“.

König mit Studienabschluss

König Charles III. war der erste Thronfolger in der britischen Königsgeschichte, der einen Studienabschluss erlangt hat. Er hat an der University of Cambridge Archäologie und Anthropologie und später Geschichte studiert.

Special-Auftritt im TV

Wer 2012 dachte, er schaut sich halt einfach mal den Wetterbericht an, hat sicherlich nicht schlecht gestaunt: Denn statt der üblichen Wettermoderatoren stand dort der damalige Prinz Charles und hat bei der BBC Scotland die Wettervorausschau moderiert.

Wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten ;-)