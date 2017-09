Sarah Connor zieht sich aus Musikbusiness zurück - zumindest vorläufig!

In der vergangenen Woche hat Sarah Connor noch beim BAYERN 3 Dorffest in Teuschnitz vor 30.000 Fans gerockt. Jetzt überrascht sie ihre Fans mit dieser Nachricht: Sie wird sich erstmal für längere Zeit aus dem Musikbusiness zurückziehen.

Sorgen machen müsst ihr euch Sarah Connor (37) allerdings nicht. Sie möchte einfach nur etwas mehr Zeit für ihre Familie haben. Die Sängerin bedankt sich bei Facebook bei "allen [Fans] von Herzen für die Unterstützung in den letzten Jahren", insbesondere nach der Veröffentlichung ihres aktuellen Albums "Muttersprache" und der anschließenden Tournee.



"In den nächsten Monaten wird es bei mir (zumindest hier bei FB 😆) etwas ruhiger werden.. Mein Mann und meine Kinder freuen sich nach der Tournee sehr, dass Mama jetzt an den Wochenenden wieder zu Hause ist und wir nicht ständig unsere Koffer packen müssen. Macht es gut, genießt das Leben, geht achtsam durch die Welt, liebt leidenschaftlich und fühlt euch innigst umarmt! ❤ Sarah", kündigt sie ihre Pause an.