Wann haben die Schulen wieder geöffnet?

Um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen, bleiben in Bayern die Schulen geschlossen - mindestens bis zum Ende der Osterferien am 19. April. Wie es danach weitergeht, steht noch nicht fest. Allerdings ist eine längere Schulschließung laut Ministerpräsident Söder wahrscheinlich.

Dass alle Schulkassen in Bayern am 20. April wieder den Unterricht aufnehmen, ist nach den Aussagen von Ministerpräsident Markus Söder extrem unwahrscheinlich. Man dürfe nicht zu frühzeitig lockern, die Schulen sollten kein "neuer Weg" der Corona-Rückkehr sein, betonte der Ministerpräsident. Zwar sollten Abschlussklassen eine Möglichkeit haben, ihren Abschluss zu machen. Das muss aber laut Söder nicht der klassische Schulunterricht sein. Alle Lehrpläne müssten zudem an die Situation angepasst werden.

Diese Regelungen gelten für Abitur- und andere Abschlussprüfungen in Bayern:

Der Beginn der Abiturprüfungen wird vom 30. April auf den 20. Mai verschoben. Die schriftlichen Prüfungen an Realschulen beginnen statt am 16. Juni am 30. Juni 2020. Die zentralen mündlichen Prüfungen in den Fremdsprachen werden ebenso nach hinten verschoben.

Die Abschlussprüfungen an den beruflichen Oberschulen und den Fachoberschulen werden nach hinten verschoben. Die Prüfungen sollen nun am 18. Juni und nicht wie ursprünglich vorgesehen am 25. Mai beginnen.

An Mittelschulen, Förderzentren und Schulen für Kranke beginnen die Prüfungen statt am 16. Juni am 30. Juni 2020. Qualifizierender Abschluss der Mittelschule: Die Prüfungen beginnen statt am 22. Juni am 6. Juli 2020.

An Wirtschaftsschulen beginnen die Prüfungen statt am 27. April am 11. Mai 2020.

(Stand: 07.04.2020)