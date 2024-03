Schule: Worauf sollte ich achten, wenn ich meinem Kind einen Ranzen kaufe?

Es ist für viele Eltern ein ganz großer Augenblick - und für ihre Kinder sowieso. Rund 130.000 Kinder in Bayern gehen nach den Sommerferien zum ersten Mal in die Schule. Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. In vielen Familien geht es jetzt schon darum, den perfekten Schulranzen zu finden. Darauf solltest du achten!