3 Tage barfuß laufen: Wie verändert das meine Füße?

Barfuß laufen! Voll Hippie oder einfach nur unangenehm? Nadine Hadad macht den Barfuß-Selbstversuch: Drei Tage will sie ausschließlich barfuß unterwegs sein – und das in der Großstadt und nicht auf weichen Wiesen! Vor welche Herausforderungen sie das stellt und ob das Experiment Auswirkungen auf ihre Fußgesundheit hat, seht ihr in dieser PULS Reportage.