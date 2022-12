Silvester: Darum solltest du zum Jahreswechsel Baumwoll-Unterwäsche tragen!

1. Warum brennen die Feuerwerke meist in Orange?

Ganz einfach: Orange ist die Feuerwerksfarbe, die am einfachsten herzustellen ist. Kein Wunder, denn das ist schließlich die Farbe von Feuer. Die schwierigste Farbe ist Blau. Hier muss die Temperatur der chemischen Reaktion genau richtig sein, damit ein kräftiger Farbton entsteht.

2. Wer hat das Feuerwerk erfunden?

Die Chinesen... und die Italiener. Alles fing damit an, dass die alten Chinesen Bambus-Stücke ins Feuer geworfen haben, die mit lautem Knall geplatzt sind. Sollte böse Geister und Krieger anderer Stämme vertreiben. So richtig bunt wurde das Feuerwerk dann aber erst in Italien zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Damals kamen findige Menschen auf die Idee, dem Bambus metallische Pulver beizumischen, die farbig verbrennen.

3. Warum solltet ihr Silvester Baumwoll-Unterwäsche tragen?

Leute, die Feuerwerk herstellen, dürfen nur Baumwolle tragen. Auch bei der Unterwäsche. Polyester ist untersagt – aus guten Gründen: Die synthetischen Fasern könnten sich elektrisch aufladen und sich in kleinen Funken entladen, die dann versehentlich das Feuerwerk entzünden. Macht's also am besten genauso.