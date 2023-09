Unterwäsche: Wofür ist eigentlich die Schleife am Slip?

Spitzen-Dessous, Hipster oder Jazz-Pants? So unterschiedlich Unterwäsche bei Frauen daherkommt, eines hat sie (fast) immer gemeinsam: die kleine Schleife vorne am Damen-Slip. Aber wofür ist die eigentlich? Einfach nur Deko - oder hat sie einen Zweck? Die Antwort lautet: Sowohl als auch. Heutzutage ist die Schleife tatsächlich nur noch da, weil sie hübsch aussieht. Früher, vor 100 Jahren und mehr, hatte sie noch eine echte Funktion. Damals sorgte die kleine Schleife dafür, dass die Damen dieser Welt ihre Unterhose nicht verlieren. Früher wurden Frauen-Unterhosen nicht in bequemen, dehnbaren Stoffen produziert. Elastische Unterwäsche gab es noch nicht. Ein Band führte stattdessen einmal um den Slip herum - und wurde vorne zu einer Schleife zusammengebunden. So hielt die Unterhose besser.

Und die Schleife hat früher auch dabei geholfen, den Slip richtig herum anzuziehen. Denn früher mussten Frauen häufig sehr früh und bei absoluter Dunkelheit aufstehen. Sie konnten durchs Ertasten schnell erkennen, wo vorne und wo hinten ist.