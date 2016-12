So wird eure Silvester-Party ein Knaller!

Käseigel!!! So ...

... oder als Krokodil

Raketen! Aus Obst ...

... oder Würstchen

Niedliches Fingerfood: Pizza-Lollis

Mal was anderes ins Pfännchen? Nacho-Raclette!

Macht alle happy: Marshmallow-Raclette

Glücksschweine zum Essen

Lustige Partyfotos garantiert

Super-Deko: Die Bilder des Jahres

Glitter geht immer!

3. Guten Freunden gibt man ... einen Glücksbringer!

Wer seinen Gästen am Silvesterabend einen selbst gebastelten Glücksbringer schenkt, sorgt ganz persönlich für ein glückliches 2017 ... Diese hier sind schnell gebastelt und machen dennoch was her!