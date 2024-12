5 Rituale zum Jahreswechsel

Bild: Colourbox 20.12.2024 Und schon wieder ist ein Jahr vorbei. Die Zeit zwischen den Jahren lädt dazu ein, etwas herunterzukommen und das Jahr Revue passieren zu lassen. Hier findest du fünf Ideen, um dich vom alten Jahr zu verabschieden und das neue willkommen zu heißen.

Ideen zur Jahresreflexion In 12 Monaten kann so einiges passieren. Kein Wunder, dass wir da das ein oder andere vergessen. Deshalb kann eine Reflexion – in welcher Form auch immer – dabei helfen, sich das Jahr noch einmal ins Bewusstsein zu holen und Bezug zu den eigenen Zielen und Wünschen herzustellen.

Bei einer klassischen Jahresreflexion stehen einige Fragen im Fokus, die dir einen guten Startpunkt liefern. Online findest du eine Vielzahl an Fragen. Wir haben aber auch ein paar für dich rausgesucht. Tipp: Verabrede dich doch mit Freunden und macht euch einen gemütlichen Abend und setzt euch gemeinsam an die Fragen.

Was waren deine fünf Highlights in diesem Jahr?

Welche Menschen/ Bücher/ Filme haben dein Jahr geprägt und warum?

Was hast du in diesem Jahr Neues gelernt?

Von was oder wem hast du dich in diesem Jahr verabschiedet? Was hast du hinter dir gelassen?

Welche Ziele hast du erreicht? Welche hast du (noch) nicht erreicht?

Bist du zufrieden mit dem Leben, das du aktuell führst? Wenn nein, was muss sich ändern? Wenn dir die Fragen zu eng sind, kannst du zum Beispiel auch einen Brief an dein Vergangenheits-Ich aus dem Januar zu schreiben. Und wenn du schon dabei bist, vielleicht auch direkt noch einen an dein Zukunfts-Ich. Diesen Brief kannst du dann Ende 2025 lesen.



Ideen zum Jahreswechsel Bleigießen / Wachsgießen Bleigießen gehört bei vielen zur Silvester-Tradition. Seit 2018 ist Bleigießen allerdings verboten, da beim Erhitzen des Bleis giftige Dämpfe entstehen. Mit Wachs macht es aber mindestens genauso viel Spaß und du kannst sogar die Reste vom Adventskranz verwenden. ;-) Zum Wachsgießen einfach eine kleine Menge Wachs auf einem Löffel über einer Kerze zum Schmelzen bringen. Dann in eine Schüssel mit kaltem Wasser schütten und etwas warten, bis das Wachs ganz abgekühlt ist. Welche Figur ist entstanden? Die fünf häufigsten Figuren und ihre Bedeutung: Ei: aus Eiern entsteht neues Leben, damit kann zum Beispiel Familienzuwachs (Baby oder Haustier) gemeint sein

Blumen: vielfältige Deutungen, meist neue Bekanntschaften wie gute Freunde oder ein Partner

Flasche: Geselligkeit + Fröhlichkeit, ein Jahr voller Freude und lieben Menschen

Fisch: du bist im Fluss, steht für Bewegung und fließendes Geld

Träne / Tropfen: Interpretationssache – Träne steht für schwierige Zeiten, Tropfen steht dafür, dass Altes losgelassen werden sollte und bessere Zeiten voraus liegen Jahreshoroskop lesen Für manche sind Horoskope ein Thema – für andere nicht. Aber gerade, wenn du an Silvester mit Freunden zusammen bist, kann das eine lustige Sache sein: Lest gemeinsam euer Jahreshoroskop. Am besten hebt ihr euer Jahreshoroskop auf – dann könnt ihr es im nächsten Jahr an Silvester nochmal durchlesen und überlegen, was gestimmt hat und was nicht.

Ideen zum Jahresstart Ein Vision Board erstellen Wenn du dich auf kreative Art und Weise mit deinen Zielen und Wünschen fürs kommende Jahr auseinandersetzen möchtest, dann ist ein Vision Board genau das richtige. Du sammelst Zitate, Bilder und ähnliches – alles, was dich inspiriert und fasst das in einer großen Collage zusammen. Das kannst du entweder analog ausgedruckt auf einem großen Plakat machen oder auch online. Regeln gibt es keine – es geht einzig und allein darum, was dich inspiriert. Und das kann dann zum Beispiel so aussehen:



Jahresziele als Bingo-Karte Wenn du eher der Typ bist, der gerne Dinge abhakt, dann ist vielleicht die Bingo-Karte mit deinen Zielen fürs neue Jahr eine Idee. Überlege dir dafür ein paar Dinge, die du gerne erreichen möchtest. Wenn es große Ziele sind, wie zum Beispiel „Ich möchte einen Marathon laufen“, dann solltest du die Ziele nochmal in kleinere Teilziele herunterbrechen: 1. Ich möchte 5 km laufen. 2. Ich möchte 10 km laufen. 3. Ich möchte einen Halbmarathon laufen. 4. Ich möchte einen Marathon laufen. Drucke dir danach eine Bingo-Karte aus oder gestalte eine Karte mit insgesamt 25 Feldern (5x5) selbst und trage dort deine (Teil-)Ziele ein. Ziel erreicht? Dann kannst du das einfach abhaken! Und mal schauen, wie lange es dauert, bis du ein Bingo hast. ;-)