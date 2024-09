So oft solltest du Hose, Pullis und T-Shirts waschen

Einmal getragen und dann in die Wäsche? Bei vielen Kleidungsstücken ist das gar nicht notwendig! Wir verraten dir, wie häufig du Hose, Pullis, T-Shirts und Co. waschen solltest!

Allgemein gilt: Was nicht riecht oder schmutzig ist, das muss auch nicht gewaschen werden. Zu häufiges Waschen schadet der Kleidung nur, da die Fasern nach und nach ihre Stärke und Struktur verlieren. Aber trotzdem gibt es für alle Kleidungsstücke unterschiedliche Infos, an denen du dich orientieren kannst.

Röcke und Hosen

Röcke und Hosen haben im Normalfall kaum Kontakt zu Scheiß und fangen deshalb auch nicht so schnell an unangenehm zu riechen. Deshalb kannst du sie ohne Probleme mehrmals tragen – außer sie sind nach einmal tragen dreckig.



Jeans

Jeanshosen, aber auch andere Kleidungsstücke aus Jeansstoff, sollten so wenig wie möglich gewaschen werden. Der Levi’s-Chef erklärte vor einigen Jahren sogar, dass Jeans für ihn überhaupt nicht in die Waschmaschine gehören. Durch häufiges Waschen würden Jeanshosen ihre Form und Farbe verlieren. Sein Tipp: Regelmäßiges Auslüften. Und die Kleidungsstücke immer wieder in die Gefriertruhe stecken – das helfe gegen Gerüche.

Experten raten trotzdem dazu, Jeanshosen und Co. zumindest einmal pro Monat zu waschen.



BHs

BHs müssen nicht täglich gewaschen werden. Ein- bis zweimal pro Woche reicht absolut aus.

Anders sieht es bei Unterhosen aus. Die solltest du nach einmal tragen waschen.



