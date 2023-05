Das bedeuten die Symbole auf den Klamotten

Den Zettel in der Kleidung kennt jeder: Ein paar Symbole verraten das wesentliche, was man über das Kleidungsstück wissen muss. Kenner blicken kurz drauf und wissen sofort, wie welche Kleidung gewaschen werden muss. Wenn ihr nicht zu diesen Kennern gehört, ist hier der perfekte Spickzettel für euch ;-)

Mithilfe dieser Symbole findest du alles Wichtige raus, um deine Wäsche richtig in der Maschine waschen zu können. Die Etiketten sind in der EU verpflichtend und werden in der Regel an der linken Innenseite deiner Kleidung angebracht.

Steht eine Zahl im Symbol, gibt sie dir die Temperatur an, die die Kleidung maximal verträgt. Ist eine Hand abgebildet, gehört eure Kleidung nicht in die Waschmaschine , sondern sollte von Hand gewaschen werden.

Das Trockner-Symbol

Das Quadrat mit dem Kreis gibt dir alle Infos rund um den Trockner – so viel weißt du schon. Ein Trockner produziert ziemlich viel Hitze. So wird deine Kleidung schnell trocken. Doch nicht alle Stoffe vertragen das auch. Was bedeuten also z.B. die Punkte in dem Trockner-Symbol?