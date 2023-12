Soll ich dem Vertrauenslehrer meiner Nichte sagen, dass sie gar nicht krank, sondern im Urlaub ist?

BAYERN 3 Hörerin Nadja steckt in einem Gewissenskonflikt: Ihr Bruder und ihre Schwägerin fliegen heute schon in Urlaub und haben deshalb ihre Tochter in der Schule krank gemeldet. Nadja findet das total daneben. Ein direktes Gespräch hat nichts gebracht. Soll sie dem Vertrauenslehrer einen Tipp geben?