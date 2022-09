Soll ich einer in meiner Mädelsgruppe sagen, dass wir sie beim Gruppen-Tattoo nicht dabeihaben wollen?

BAYERN 3 Hörerin Manuela hat eine besondere Gruppe von Freundinnen, in der sich alle super verstehen. Sie haben regelmäßige Events, gehen zusammen Gokart fahren und auf Weinfeste. Jetzt hatten sie die Idee, sich gemeinsam ein Tattoo stechen zu lassen für ihre Freundschaft. Aber da ist die eine, die eigentlich gar nicht richtig dazugehört, aber auch mitmachen will – was sollen Manuela und ihre Freundinnen tun?

Die Story

Wir sind eine große Mädelsgruppe, die immer wieder gemeinsame Unternehmungen macht. Nun wollen wir uns ein Gruppen-Tattoo stechen lassen. An sich eine tolle Sache, allerdings ist in dieser Gruppe auch eine, die nicht so integriert ist. Sie wird akzeptiert, aber niemand kann sie wirklich leiden. Da wir sehr viele sind, machen auch oft nur ein paar von uns im kleineren Kreis was, aber sie ist die einzige, die mit niemand anderem was unternimmt und kommt immer nur zu den Gruppentreffen. Manche meinten auch schon, dass wir einfach still und leise eine neue Chat-Gruppe ohne sie aufmachen sollten... Da wäre ich aber eher noch für direkte Kommunikation. Sollen wir ehrlich sein und es ihr ins Gesicht sagen, dass wir sie nicht dabei haben wollen oder sollen wir sie aus Mitleid mitmachen lassen?