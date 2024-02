Soll ich meinen Kumpel mal direkt drauf ansprechen, dass ich den Tonfall seiner Freundin total unmöglich finde?

BAYERN 3 Hörer Franco hat ein Problem mit einem Pärchen in seinem Freundeskreis. Sie schlägt ihm gegenüber oft einen Tonfall an, der für Franco gar nicht geht. Eigentlich will er sich nicht in eine fremde Beziehung einmischen, vor allem weil sein Freund das alles sehr gelassen hinnimmt. Aber Franco ist das so unangenehm, dass er sich gar nicht mehr mit den beiden treffen will. Was tun?