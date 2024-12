Soll ich die Nachbarn von unserem weihnachtlichen Umtrunk in diesem Jahr ausladen?

Der zweite Weihnachtsfeiertag ist bei uns immer ein Highlight: Wir machen einen kleinen Umtrunk mit Freunden der Familie, alte Bekannte treffen sich, es wird viel gelacht und entspannt geplaudert. Im letzten Jahr kamen wir auf die Idee, auch mal ein paar Nachbarn einzuladen. Warum nicht, dachten wir uns.... leider war das ein Fehler.

Von Anfang an war die Stimmung merkwürdig. Wir kommen sonst super gut mit den Nachbarn klar, aber irgendwie hat es einfach nicht „geklickt“. Während unsere Freunde ganz locker miteinander umgingen, standen die Nachbarn oft etwas abseits, haben kein Interesse gezeigt, andere Leute kennenzulernen und wenn wir Vermittlungsversuche gestartet haben, gab's nur steife Gespräche. Das war nicht nur für uns spürbar, sondern für alle. Ein paar unserer Freunde sind sogar früher gegangen als sonst, weil die Stimmung einfach eine andere war...

Dieses Jahr wollen wir es wieder so machen wie früher – ohne Nachbarn. Aber da gibt es ein Problem: Unsere Nachbarn erwarten, wieder eingeladen zu werden. Sie haben schon so Andeutungen gemacht wie: „Letztes Jahr war es so schön bei euch, wir freuen uns schon auf dieses Jahr!“ Und jetzt weiß ich nicht, was ich tun soll. Soll ich die Nachbarn doch noch einladen, weil das sonst unhöflich ist? Oder bleib ich bei unserer Entscheidung, weil die Feier dann für alle entspannter wird? Ich will aber natürlich auch keinen Nachbarschaftsstreit riskieren...