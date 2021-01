… für den Traum von einer Katze den Familienfrieden riskieren?

Ich weiß nicht weiter. Meine beste Freundin hat eine kleine Katze gefunden und kann sie leider nicht selber behalten. Ich will schon mein ganzes Leben lang eine Katze und sie hat mir angeboten, sie mir zu schenken. Ich wohne mit meinem Lebensgefährten bei seinem Vater im Haus, da ich noch in der Ausbildung bin und wir so günstig wohnen und Geld sparen können. Wir haben unsere eigene Wohnung im Keller, den wir uns ausgebaut haben. Nur die Küche teilen wir uns mit dem Vater. Er hätte mit der Katze auch keinen Kontakt, da wir diese über das Kellerfenster reinlassen können und kümmern muss er sich auch nicht um sie.