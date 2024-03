Soll ich einen familiären Notfall vortäuschen, um beim JGA meiner besten Freundin dabeisein zu können?

BAYERN 3 Hörerin Tamara aus Unterfranken steckt in einem Dilemma und braucht schnell eine Entscheidung. Ihre beste Freundin hat kurzfristig einen Hochzeitstermin bekommen, deshalb ist auch der Junggesellinnenabschied schon sehr bald – so kurzfristig bekommt sie aber nicht frei. Soll sie in der Arbeit zur Notlüge greifen?