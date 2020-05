... bei einer Frau bleiben, die eine ganz andere Vorstellung von einem Zuhause hat?

Jetzt sitzen wir natürlich zwangsweise viel aufeinander und auf einmal hab ich das Gefühl, dass sie mich eigentlich gar nicht akzeptiert wie ich bin. Sie lebt in einer absolut coolen, aber für mich sterilen Designerwohnung und ist sehr ordentlich. Da liegt niemals etwas auf dem Sofa, was da nicht hingehört. In meiner Wohnung passen die Möbel sicher nicht perfekt zueinander, aber viele davon sind Erinnerungsstücke. Und ja, bei mir liegen auch schon mal Klamotten rum. Bislang war das nie ein Problem, aber seitdem sie bei mir wohnt, meckert sie nur noch rum, will, dass ich endlich mal „ausmiste“. Ich fühle mich aber wohl, so wie es ist! So toll die letzten zwei Jahre auch waren, zusammen in einer Wohnung scheint es aber nicht zu funktionieren. Gibt es eine Möglichkeit, so eine Situation zu retten oder ist es besser, ich beende die Beziehung?