... meinen Freund bitten, auf das Motorradfahren zu verzichten?

Mein Freund hat sich in den Kopf gesetzt, den Motorradführerschein zu machen. Ich krieg jetzt schon Magenschmerzen, wenn ich nur dran denke! Nicht nur, dass ich da selber niemals mitfahren würde, weil mir Motorräder zu unsicher sind – er hat auch mit dem Auto schon einen ganz schön schnittigen Fahrstil, finde ich. Wie wird das erst mit dem Motorrad? Wahrscheinlich hab ich keine ruhige Minute, wenn er mit dem Teil unterwegs ist. Er weiß zwar, dass ich nicht so wirklich begeistert bin. Aber dass ich so richtig Angst um ihn habe, das hat er noch nicht so richtig gecheckt."